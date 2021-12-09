Путин: происходящее в Донбассе напоминает геноцид

События в Донбассе напоминают геноцид. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека.

«То, что сейчас происходит в Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. И это, конечно, очень напоминает геноцид, о котором вы сказали», — цитирует Путина РИА Новости.

Русофобия является первым шагом на пути к геноциду, однако важно не девальвировать эти понятия, подчеркнул он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что накачка Украины оружием подогревает настрой Киева к саботажу Минских соглашений и силовому решению конфликта в Донбассе.

В свою очередь, секретарь Совбеза России Николай Патрушев порекомендовал властям США убедить Киев в прекращении обстрелов Донбасса.