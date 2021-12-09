Путин: происходящее в Донбассе напоминает геноцид

Короткая ссылка
События в Донбассе напоминают геноцид. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека.
Путин: происходящее в Донбассе напоминает геноцид
  • РИА Новости

«То, что сейчас происходит в Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. И это, конечно, очень напоминает геноцид, о котором вы сказали», — цитирует Путина РИА Новости.

Русофобия является первым шагом на пути к геноциду, однако важно не девальвировать эти понятия, подчеркнул он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что накачка Украины оружием подогревает настрой Киева к саботажу Минских соглашений и силовому решению конфликта в Донбассе.

В свою очередь, секретарь Совбеза России Николай Патрушев порекомендовал властям США убедить Киев в прекращении обстрелов Донбасса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить