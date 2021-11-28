Игра в пиар: почему на Украине приписывают России заинтересованность в провале Минских соглашений

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия якобы заинтересована в срыве Минских соглашений. При этом в Киеве, как подчеркнул министр, считают, что соглашения «всё ещё живы». Между тем в России неоднократно обращали внимание на то, что именно Киев при попустительстве остальных участников нормандского формата саботирует минские договорённости. Эксперты констатируют, что Запад больше заинтересован в оказании давления на Россию, чем в разрешении кризиса на Украине. По мнению политологов, нынешняя ситуация вокруг выполнения условий «Минска» патовая.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью немецкой газете Zeit, что Россия якобы заинтересована в провале Минских соглашений.

«Я думаю, Россия будет только рада, если «Минск» провалится. Это освободило бы её от всякой ответственности и дало бы стране свободу действий», — сказал Кулеба.

Он отметил, что Германия и Франция якобы изо всех сил пытаются «привлечь Россию к ответственности» и усадить её за стол переговоров. При этом ранее глава МИД РФ Сергей Лавров говорил о готовности принять участие во встрече, если она будет по-настоящему содержательной и на ней будет признана необходимость выполнения решений предыдущих саммитов. Помимо этого, Сергей Лавров отмечал некорректность предложений по дате переговоров со стороны европейских коллег.

«11 ноября было упомянуто Ж.-И. Ле Дрианом в беседе со мной в Риме на полях саммита «Группы двадцати» 30 октября с.г. В ответ я привёл упомянутые выше аргументы о безусловном приоритете содержательной стороны контактов и одновременно добавил, что… на 11 ноября у меня уже согласована плотная программа в Москве… Поэтому последовавшие за этой нашей беседой в Риме публичные заявления о том, что Франция предложила 11 ноября для министерской встречи и ждёт реакции Москвы, выглядят, мягко говоря, не вполне корректно», — говорится в письме Лаврова к главам МИД Франции и Германии, обнародованном 17 ноября.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

globallookpress.com

© John Macdougall/AFP/dpa

Однако, несмотря на это, Кулеба обвинил российскую сторону в попытке разрушить нормандский формат и заявил, что Украина намерена воспрепятствовать таким планам.

«Нормандский формат и «Минск» находятся в коме, но всё же они всё ещё живы. Мы должны попытаться снова привести их в состояние бодрствования», — сказал украинский министр.

В угоду Киеву

Вместе с тем в Москве неоднократно подчёркивали, что именно Киев с негласного позволения Запада саботирует выполнение Минских соглашений, а его партнёры ищут оправдания этому. Как следует из опубликованной МИД России переписки, в ответ на полученный от РФ проект совместного итогового заявления по готовящейся встрече в нормандском формате министры иностранных дел Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас заявили о «невозможности согласиться» с тезисами о том, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским и что у России в нём лишь посредническая роль.

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«В тексте также содержатся положения, которые, несомненно, не найдут поддержки среди стран нормандского формата, в том числе «налаживание прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском», — говорится в ответе дипломатов, опубликованном МИД РФ.

Однако, как подчёркивал Сергей Лавров, это напрямую противоречит ряду пунктов Минских соглашений, так как в 9-й, 11-й и 12-й статьях этого документа говорится о требованиях согласования с Донецком и Луганском всех вопросов по особому статусу этих территорий, конституционной реформе в стране и подготовке местных выборов.

«Поэтому ваше (Мааса и Ле Дриана. — RT) заявление о неприятии прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском дискредитирует соавторство лидеров Германии и Франции по документу от 12 февраля 2015 года», — указал Лавров.

В связи с этим, с точки зрения Лаврова, подобная позиция западных коллег может означать, что они хотят «переписать минские договорённости».

«Создаётся впечатление, что речь опять же идёт о попытке создать условия для радикального пересмотра комплекса мер в угоду Киеву, который официально и публично отказывается его выполнять», — сказал глава МИД РФ.

«Перешла все разумные границы»

Стоит напомнить, что в Киеве ещё раньше заявили, что больше не считают себя связанными Минскими соглашениями. Так, советник украинской делегации в трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович говорил, что им удалось сняться с «крючка» этих договорённостей.

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«Такого «крючка» больше не существует на самом деле. Ну или по крайней мере Украины и Зеленского не существует на крючке. Все стороны говорят о возможности модернизации или изменений или добавлении стратегических вопросов к повестке, которая полностью её меняет, эту повестку Минских соглашений», — заявил он в эфире программы «Право на власть».

При этом на фоне игнорирования «Минска» киевскими властями ситуация в Донбассе только ухудшается. Так, украинская сторона нарушает соглашения, применяя ударные дроны. Более того, Киев продолжает наращивает количество вооружений. В частности, как отметил в интервью Zeit Дмитрий Кулеба, сейчас идут соответствующие переговоры с рядом западных государств.

«С некоторыми странами ЕС мы ведём двустороннее сотрудничество в сфере торговли военным оборудованием, с другими нет. Но оружие — как деньги, оно любит тишину. Поэтому я не буду сейчас говорить об этом больше», — сказал он.

Вместе с тем украинский дипломат отметил, что «некоторые страны следуют российскому нарративу о том, что Украину нельзя вооружать», так как это может побудить её к силовой операции в Донбассе.

Украинская техника в Донбассе

© facebook.com/Joint Forces Operation

Как сообщил 24 ноября полпред России в контактной группе Борис Грызлов, украинская сторона в очередной раз продемонстрировала нежелание следовать мирному процессу урегулирования.

«Украинская власть своими действиями перешла все разумные границы, продолжая обстрелы мирных жителей и объектов инфраструктуры Донбасса и одновременно бравируя в прессе применением запрещённых Минскими соглашениями и соглашением о перемирии боевых БПЛА», — цитирует РИА Новости Грызлова.

«Тупиковая ситуация»

Эксперты считают, что заявления Кулебы и другие подобные высказывания украинских политиков призваны формировать альтернативную реальность, в которой все просчёты и незаконные действия Киева и его союзников приписываются Москве.

«Заявление украинского МИД — это как раз иллюстрация того, что шапка горит на Киеве. И его задача после опубликования известной переписки, как и задача Парижа и Берлина после срыва переговорного процесса, обвинить в этом Москву», — пояснил в интервью RT главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

По его словам, в Киеве осознают шаткость собственного положения относительно невыполнения Минских соглашений, которые были одобрены в том числе и Советом Безопасности ООН. Поэтому украинские власти и стараются замаскировать это громкими словами и броскими заявлениями, чтобы создать шумовую завесу. К тому же, отмечают эксперты, Киев таким образом пытается самоутвердиться и в глазах собственных граждан.

«Киев играет в пиар, пытается маневрировать вокруг «Минска», хотя и близок к провалу. Так, на протяжении всего этого времени он заявляет о безальтернативности соглашений, однако на деле нынешние власти всё равно не собираются их выполнять», — добавил эксперт.

С такой точкой зрения согласен и заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин, отмечая, что Украина сейчас ищет любые оправдания относительно ухудшения ситуации в Донбассе и Запад ей в этом помогает, пусть и на словах.

«Германия и Франция стремятся урегулировать ситуацию, но при этом они готовы признавать украинскую позицию приоритетной, в том числе принимать украинские трактовки Минских соглашений. Пока же сохраняется патовая, тупиковая ситуация, из которой нет выхода, ведь документ подписан был одной властью, а выполнять его приходится другой», — сказал в комментарии RT Козюлин.

Поэтому, заметил он, украинские власти пытаются переложить ответственность либо на Россию, либо на предыдущего президента Петра Порошенко, который соглашения подписывал.

«Сейчас выгоднее обвинять во всём Россию, потому что это совпадает с интересами Вашингтона и Запада в целом», — подчеркнул аналитик.

Украинские военные в Донбассе

© facebook.com/Joint Forces Operation

Николай Межевич, в свою очередь, считает, что европейские страны — участницы нормандского формата и Украина фактически пытаются спровоцировать Россию.

«Сегодня Запад оказывает Киеву мощную информационную поддержку, которая даже превышает его финансовые вливания в страну. Кроме того, существует негласный антироссийский западный договор, который предполагает, что на Россию необходимо оказывать всяческое давление: психологическое, информационное, даже военное. В связи с чем в её адрес и поступают всевозможные обвинения, доходящие до абсурда», — подытожил аналитик.