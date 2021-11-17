Опубликована переписка Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ по нормандской встрече
- РИА Новости
«В последнее время позиция России, её роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в «нормандском формате» подвергаются искажению», — говорится в сообщении на сайте МИД России.
В ведомстве подчеркнули, что для предотвращения дальнейших спекуляций МИД России решил опубликовать дипломатическую переписку.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время разговора с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем обвинил Москву в деструктивном подходе к переговорам в нормандском формате.
9 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к переговорам в нормандском формате на уровне министров и саммиту, но нужно заранее подготовить совместный документ.