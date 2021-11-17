Опубликована переписка Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ по нормандской встрече

МИД России опубликовал переписку министра иностранных дел Сергея Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ Жан-Ив Ле Дрианом и Хайко Маасом.

«В последнее время позиция России, её роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в «нормандском формате» подвергаются искажению», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

В ведомстве подчеркнули, что для предотвращения дальнейших спекуляций МИД России решил опубликовать дипломатическую переписку.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время разговора с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем обвинил Москву в деструктивном подходе к переговорам в нормандском формате.

9 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к переговорам в нормандском формате на уровне министров и саммиту, но нужно заранее подготовить совместный документ.