Кулеба обвинил Россию в деструктивном подходе к переговорам в нормандском формате

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время разговора с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем обвинил Москву в деструктивном подходе к переговорам в нормандском формате.
Кулеба обвинил Россию в деструктивном подходе к переговорам в нормандском формате
  • AP

Об этом говорится на сайте МИД Украины.

«Министр отметил деструктивный подход Российской Федерации к переговорам в нормандском формате», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Кулеба также призвал Евросоюз принять меры для «сдерживания России от дальнейших агрессивных действий».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не видит целесообразности проводить саммит в нормандском формате только ради самого факта встречи.

9 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к переговорам в нормандском формате на уровне министров и саммиту, но нужно заранее подготовить совместный документ.

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