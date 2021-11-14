Кулеба обвинил Россию в деструктивном подходе к переговорам в нормандском формате

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время разговора с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем обвинил Москву в деструктивном подходе к переговорам в нормандском формате.

Об этом говорится на сайте МИД Украины.

«Министр отметил деструктивный подход Российской Федерации к переговорам в нормандском формате», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Кулеба также призвал Евросоюз принять меры для «сдерживания России от дальнейших агрессивных действий».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не видит целесообразности проводить саммит в нормандском формате только ради самого факта встречи.

9 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к переговорам в нормандском формате на уровне министров и саммиту, но нужно заранее подготовить совместный документ.