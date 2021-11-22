Фантомные заслуги: как в Киеве заявляют о своей роли в приостановке сертификации «Северного потока — 2»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о частичной заслуге Киева в приостановке сертификации «Северного потока — 2». По его словам, благодаря этому украинские власти выиграли для себя больше времени и хорошую позицию для переговоров с Россией о транзите. Он также выразил мнение, что нынешний миграционный кризис на белорусско-польской границе — якобы инструмент давления Москвы на Евросоюз с целью продвижения «Северного потока — 2». Между тем эксперты считают, что украинский министр делает поспешные выводы, так как ЕС и Германия, принимая решение по трубопроводу, в первую очередь будут руководствоваться своими интересами.

В Киеве считают, что приостановка процесса сертификации «Северного потока — 2» отчасти является заслугой Украины. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина 24». По его словам, газопровод уже давно был бы запущен, если бы не усилия украинской стороны.

«То, что он («Северный поток — 2». — RT) до сих пор не работает, то, что мы до сих пор боремся с ним, — это тоже результат, которым мы должны быть довольны и гордиться. Мы вместе с партнёрами существенно затормозили реализацию этого проекта и выиграли очень много времени и хорошие условия в переговорах с Россией», — сказал Кулеба.

О том, что Киев ведёт переговоры о продлении действующего до 2024 года контракта на транзит российского газа с европейскими партнёрами, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, идеальным вариантом для Киева стало бы продление контракта с Россией на транзит газа на 15 лет.

Дмитрий Кулеба также подчеркнул, что Украина при поддержке Еврокомиссии и ряда стран Евросоюза будет и дальше продвигать позицию о том, что никаких исключений из европейского законодательства для газопровода быть не должно, иначе Москва якобы станет использовать его как энергетическое оружие.

«Мы настаиваем, и мы в этом не одиноки… Мы говорим, что «Северный поток — 2» должен соответствовать не только букве Третьего энергетического пакета, но и его духу. Только в этом случае «Северный поток» не превратится в северное оружие», — заявил он.

При этом глава украинского МИД выразил убеждённость в том, что нынешние события на белорусско-польской границе, а также сообщения о якобы подготовке Москвой «вторжения» на Украину являются инструментами Кремля по продавливанию «Северного потока — 2».

«Мы должны понять, что это давление, которое сейчас осуществляет Россия на нескольких, так скажем, фронтах гибридной войны. Одной из задач является как раз сертификация «Северного потока — 2»… Тут есть и кризис с гражданами, которых привезли на границу с Европейским союзом, и военная эскалация вдоль украинских границ и на наших оккупированных территориях», — сказал Кулеба.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

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По техническим причинам

Между тем в Германии не увязывают приостановку сертификации «Северного потока — 2» с политикой. Причиной послужила необходимость создать дочернюю компанию Nord Stream 2 AG для немецкой части газопровода, чтобы соответствовать требованиям национального закона об энергетике (EnWG).

«Процедура сертификации остаётся приостановленной до тех пор, пока не будет завершена передача основных активов и человеческих ресурсов дочерней компании и Федеральное сетевое агентство не сможет проверить новые представленные документы дочерней компании как нового заявителя», — сообщили в Федеральном сетевом агентстве Германии (BNA), которое является регулятором.

Как подчеркнула представитель Министерства энергетики ФРГ Сузанне Унград, нынешняя приостановка является регуляторным вопросом и не влияет на вынесенное ранее решение ведомства о безопасности «Северного потока — 2».

«Речь идёт о… вопросе прав хозяйствующих субъектов, который в рамках процесса сертификации находится в ведении Федерального сетевого агентства… Этот вопрос организационной формы (будущего оператора немецкого участка газопровода. — RT) не затрагивает заключения Министерства экономики и энергетики по вопросу анализа безопасности энергоснабжения (со стороны «Северного потока — 2». — RT)», — сказала Унград в комментарии РИА Новости.

При этом в Германии не считают значимым участие Украины в сертификации. Так, депутат бундестага, экс-глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявлял РБК, что украинская сторона вообще не должна иметь отношения к процессу. По его мнению, задача Украины — оплачивать счета за газ.

Примечательно, что Минэнерго ФРГ при вынесении своего решения по газопроводу не проводило консультаций с украинской стороной. В Киеве сочли этот шаг пренебрежением по отношению к стране, назвав «Северный поток — 2» «ножом в спине Украины», а также пригрозив Берлину утратой доверия.

ГТС Украины

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Реакция Москвы

В России также склонны не усматривать в нынешней заминке политической подоплёки. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, процесс остаётся «достаточно сложным», но компания-оператор выполняет все необходимые требования немецкого регулятора.

«В данном случае действительно существуют определённые протоколы, нормы европейского законодательства на этот счёт. И компания-оператор готова выполнить все требования действующего законодательства с тем, чтобы как можно скорее запустить этот важный для всех проект», — добавил Песков.

В свою очередь, официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что в Москве рассчитывают на сохранение сроков сертификации «Северного потока — 2».

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«Мы рассчитываем, что по её (процедуры. — RT) завершении оформление разрешительной документации «Северного потока — 2» будет продолжено и сроки завершения сертификации газопровода не изменятся», — сказала Захарова.

Безосновательные претензии

Опрошенные RT эксперты считают, что претензии Украины на какую-либо решающую роль в сертификации «Северного потока — 2» безосновательны, так как Киев имеет к нему опосредованное отношение.

«У Киева здесь нет права решающего голоса, поскольку проект экономически и косвенно политически связывает только страны Европейского союза (прежде всего Германию) и Россию. Конечно, газовая проблематика в Европе так или иначе затрагивает Украину в силу географии советских газопроводов, но её голос в нынешнем процессе максимум может рассматриваться как совещательный», — пояснил аналитик в беседе с RT.

Флаги Германии и Евросоюза

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Таким образом, добавил он, мнение Киева, возможно, и выслушают в том же немецком регуляторе или в Еврокомиссии, но принимать решение будут исходя из европейских интересов.

С ним согласен и эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Он пояснил, что сейчас Украина пытается зацепиться за любой информационный повод по газопроводу, чтобы создать видимость своей причастности к решениям, принимаемым её партнёрами.

«Поэтому нынешнее приписывание заслуг совсем не удивительно. Другое дело, что европейские элиты сейчас на это мало обращают внимание, так как заняты борьбой между собой. В частности, Германия сейчас пытается не допустить пробуксовки или срыва сертификации «Северного потока — 2», так как крайне заинтересована в нём», — отметил эксперт в комментарии RT.

Он также выразил убеждённость в том, что сценарий с непрохождением сертификации «Северным потоком — 2» маловероятен.

«Этот газопровод нужен слишком большому количеству игроков, чтобы не быть запущенным. В противном случае цены на газ продолжат бить все рекорды и энергетический кризис будет только усугубляться», — добавил Митрахович.

Эту точку зрения разделяет и Николай Межевич, напоминая, что в «Северный поток — 2» финансово вложилась не только Россия, но и европейский бизнес.

«Поэтому да, могут быть какие-то условия, декларации, однако газопровод введут в эксплуатацию, потому что Европе эту зиму без «Северного потока — 2» не продержаться, а если и продержаться, то с гигантским трудом и большими социальными проблемами. А в ЕС их и так хватает, поэтому запуск трубопровода будет меньшим из зол для союза», — подытожил аналитик.