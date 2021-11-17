В Кремле заявили, что в приостановке сертификации «Северного потока — 2» нет политики

Кремль не видит политической подоплёки в решении регулятора Германии приостановить сертификацию оператора «Северного потока — 2», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, абсолютно нет. В данном случае действительно существуют определённые протоколы», — сказал Песков, отвечая вопрос, не видит ли Кремль политической подоплёки в решении регулятора Германии.

Ранее Песков назвал достаточно сложным процесс сертификации «Северного потока — 2».

16 ноября стало известно, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2».