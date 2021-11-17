В Кремле назвали достаточно сложным процесс сертификации «Северного потока — 2»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал приостановку процесса сертификации Nord Stream 2 AG.

Он отметил, что сертификация «Северного потока — 2» — это достаточно сложный процесс.

Пресс-секретарь заявил, что «компания-оператор выполняет все необходимые требования регулятора».

«Мы вчера видели достаточно оперативную реакцию компании «Северный поток — 2». Будет создаваться новая компания для того, чтобы требования выполнить», — заявил Песков.

Он отметил, что ситуация с энергетическим кризисом и сертификация СП-2 — два независимых процесса.

Также ему задали вопрос о возможности запуска «Северного потока — 2» в начале следующего года.

«Этот вопрос нужно адресовать всё-таки не нам... а тем, кто принимает окончательное решение по его сертификации», — ответил он.

Ранее регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2».

Позже стало известно, что компания Nord Stream 2 AG решила учредить дочернюю компанию в Германии, чтобы соответствовать требованиям страны для сертификации немецкой части газопровода.

Представитель Министерства энергетики Германии Сузанне Унград прокомментировала приостановку сертификации Nord Stream 2.

Она отметила, что «речь идёт о чисто регуляторном вопросе, а конкретно о вопросе прав хозяйствующих субъектов, который в рамках процесса сертификации находится в ведении Федерального сетевого агентства».