В Кремле назвали достаточно сложным процесс сертификации «Северного потока — 2»

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал приостановку процесса сертификации Nord Stream 2 AG.
В Кремле назвали достаточно сложным процесс сертификации «Северного потока — 2»
  • © Tobias SCHWARZ
  • AFP

Он отметил, что сертификация «Северного потока — 2» — это достаточно сложный процесс.

Пресс-секретарь заявил, что «компания-оператор выполняет все необходимые требования регулятора».

«Мы вчера видели достаточно оперативную реакцию компании «Северный поток — 2». Будет создаваться новая компания для того, чтобы требования выполнить», — заявил Песков.

Он отметил, что ситуация с энергетическим кризисом и сертификация СП-2 — два независимых процесса.

Также ему задали вопрос о возможности запуска «Северного потока — 2» в начале следующего года.

«Этот вопрос нужно адресовать всё-таки не нам... а тем, кто принимает окончательное решение по его сертификации», — ответил он.

Ранее регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2».

Позже стало известно, что компания Nord Stream 2 AG решила учредить дочернюю компанию в Германии, чтобы соответствовать требованиям страны для сертификации немецкой части газопровода.

Представитель Министерства энергетики Германии Сузанне Унград прокомментировала приостановку сертификации Nord Stream 2. 

Она отметила, что «речь идёт о чисто регуляторном вопросе, а конкретно о вопросе прав хозяйствующих субъектов, который в рамках процесса сертификации находится в ведении Федерального сетевого агентства».

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