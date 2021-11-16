Nord Stream 2 AG решил создать дочернюю компанию в Германии

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Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором газопровода «Северный поток — 2», решила учредить дочернюю компанию в Германии, чтобы соответствовать требованиям страны для сертификации немецкой части газопровода.
Nord Stream 2 AG решил создать дочернюю компанию в Германии
  • © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

«Федеральное сетевое агентство Германии опубликовало информацию о временной приостановке процедуры сертификации в связи с учреждением дочерней структуры компании Nord Stream 2. Наша компания предпринимает этот шаг с целью обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям», — отметили в компании.

Вместе с этим оператор газопровода отказался комментировать детали процедуры и называть её сроки, а также то, как это повлияет на сроки ввода «Северного потока — 2» в эксплуатацию.

Ранее регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2».

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