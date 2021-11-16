В Минэнерго ФРГ прокомментировали приостановку сертификации Nord Stream 2

Представитель Министерства энергетики Германии Сузанне Унград прокомментировала приостановку сертификации Nord Stream 2.

Она отметила, что «речь идёт о чисто регуляторном вопросе, а конкретно о вопросе прав хозяйствующих субъектов, который (вопрос) в рамках процесса сертификации находится в ведении Федерального сетевого агентства».

«С учётом результатов дальнейшего анализа (агентством) этот вопрос организационной формы (будущего оператора), являющийся частью процесса сертификации BNA, не затрагивает заключения Министерства экономики и энергетики по вопросу анализа безопасности энергоснабжения», — цитирует её РИА Новости.

Унград сообщила, что «после поступления необходимых документов от Nord Stream 2 AG процесс сертификации в BNA будет возобновлён».

Регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2».

Также стало известно, что компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором газопровода «Северный поток — 2», решила учредить дочернюю компанию в Германии, чтобы соответствовать требованиям страны для сертификации немецкой части газопровода.