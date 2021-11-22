На Украине заявили о желании продлить газовый контракт с Россией на 15 лет

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Украинская сторона выразила желание продлить контракт с российским «Газпромом» на транзит газа на 15 лет. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
На Украине заявили о желании продлить газовый контракт с Россией на 15 лет
  • РИА Новости

Он напомнил, что фактически контракт действует до 2024 года. По словам украинского чиновника, Киев ведёт переговоры о продлении документа с европейскими партнёрами.

«От них также зависит продление этого контракта. Для нас идеальным сроком является продление этих условий на 15 лет», — пояснил Шмыгаль.

По данным платформ RBP и GSA Platform, «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину и Польшу на декабрь на аукционе.

Как ранее сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер, обязательства компании по транзиту газа через украинскую газотранспортную систему в 2021 году будут перевыполнены.

Позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала президенту Украины Владимиру Зеленскому продолжить сотрудничество с Киевом по поставкам и хранению газа, а также в сфере возобновляемых источников энергии.

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