На Украине заявили о желании продлить газовый контракт с Россией на 15 лет
- РИА Новости
Он напомнил, что фактически контракт действует до 2024 года. По словам украинского чиновника, Киев ведёт переговоры о продлении документа с европейскими партнёрами.
«От них также зависит продление этого контракта. Для нас идеальным сроком является продление этих условий на 15 лет», — пояснил Шмыгаль.
По данным платформ RBP и GSA Platform, «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину и Польшу на декабрь на аукционе.
Как ранее сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер, обязательства компании по транзиту газа через украинскую газотранспортную систему в 2021 году будут перевыполнены.
Позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала президенту Украины Владимиру Зеленскому продолжить сотрудничество с Киевом по поставкам и хранению газа, а также в сфере возобновляемых источников энергии.