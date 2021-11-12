В «Газпроме» заявили, что в 2021 году перевыполнят обязательства по транзиту газа через Украину

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Обязательства «Газпрома» по транзиту газа через украинскую газотранспортную систему в 2021 году будут перевыполнены.
В «Газпроме» заявили, что в 2021 году перевыполнят обязательства по транзиту газа через Украину
  • РИА Новости

«Наши обязательства по транзитному договору с Украиной в этом году будут перевыполнены. Сказано — сделано», — отметил глава компании Алексей Миллер, слова которого приводятся в официальном Telegram-канале компании.

Он также добавил, что «Газпром» утвердил план закачки газа компании в европейские подземные хранилища.

Ранее стало известно, что «Газпром» вновь начал активно закачивать газ в свои подземные хранилища в Европе.

В начале ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что Россия выполняет обязательства перед Европейским союзом по поставкам газа.

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