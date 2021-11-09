«Газпром» возобновил активную закачку газа в европейские ПХГ

«Газпром» вновь начал активно закачивать газ в свои подземные хранилища в Европе, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

С 6 по 7 ноября компания закачала 8,1 млн кубометров газа в Haidach — одно из своих крупнейших хранилищ в Европе.

За тот же период «Газпром» наполнил германское ПХГ Jemgum 18 млн кубометров газа и нидерландское Bergermeer — 17 млн куб. м.

Президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам ресурсного потенциала Ямала попросил «Газпром» после закачки газа в российские подземные хранилища начать работу по повышению объёма газа в европейских ПХГ.

Ранее стало известно, что «Газпром» увеличил транзит газа в ЕС через Украину.