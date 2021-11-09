«Газпром» возобновил активную закачку газа в европейские ПХГ
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- РИА Новости
С 6 по 7 ноября компания закачала 8,1 млн кубометров газа в Haidach — одно из своих крупнейших хранилищ в Европе.
За тот же период «Газпром» наполнил германское ПХГ Jemgum 18 млн кубометров газа и нидерландское Bergermeer — 17 млн куб. м.
Президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам ресурсного потенциала Ямала попросил «Газпром» после закачки газа в российские подземные хранилища начать работу по повышению объёма газа в европейских ПХГ.
Ранее стало известно, что «Газпром» увеличил транзит газа в ЕС через Украину.