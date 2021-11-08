«Газпром» увеличил транзит газа в ЕС через Украину

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Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что «Газпром» нарастил транзит газа в ЕС через Украину до 88 млн куб. м.
«Газпром» увеличил транзит газа в ЕС через Украину
  • AP

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Будет ли увеличение поставок газа в Европу? Пока мы не получали дополнительных заявок на транзит. Более того, транзит пока меньше (88 млн куб. м), чем забронировано и оплачивается «Газпромом» (109 млн кб. м)», — сообщил Макогон.

Ранее Макогон заявил, что с 1 ноября транзит российского газа через территорию страны достиг отметки 57 млн куб. м в сутки.

5 ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Москва «ограничивает» экспорт газа в ЕС для создания энергетического кризиса.

27 октября президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам ресурсного потенциала Ямала попросил «Газпром» после закачки газа в российские подземные хранилища начать работу по повышению объёма газа в европейских ПХГ.

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