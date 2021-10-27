Путин попросил «Газпром» повысить объём газа в европейских ПХГ после закачки газа в России

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Президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам ресурсного потенциала Ямала попросил «Газпром» после закачки газа в российские подземные хранилища начать работу по повышению объёма газа в европейских ПХГ.
Путин попросил «Газпром» повысить объём газа в европейских ПХГ после закачки газа в России
  • AP

Глава государства спросил у председателя правления «Газпром» Алексея Миллера, когда компания планирует завершить закачку газа в ПХГ России.

«8 ноября. Достижение целевого показателя 72,6 млрд — к 1 ноября, 8 ноября — полностью закончим закачку», — ответил Миллер.

Он также подтвердил, что у «Газпрома» есть подземные хранилища в Европе, в том числе в Австрии и в Германии. В настоящее время объём российского газа в этих хранилищах незначителен, отметил Миллер.

«Я вас прошу, после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России к 8 ноября, начать плановую работу по повышению объёма газа в ваших ПХГ в Европе, в Австрии и в Германии», — сказал российский президент.

Он добавил, что это даст возможность стабильно и ритмично выполнять контрактные обязательства и снабжать европейских партнёров, а также создать более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке в Европе.

Миллер ответил президенту утвердительно.

«Так и сделаем, как только завершим закачку газа в ПХГ в Российской Федерации, начнём закачку нашего газпромовского газа в ПХГ Европы и, конечно же, без сомнения, как вы отметили, это повысит надёжность, стабильность поставок газа в осенне-зимний период», — сказал глава «Газпрома».

Ранее президент в рамках совещания с членами правительства подчеркнул, что Россия не заинтересована в росте цен на газ в Европе.

Глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что рассчитывает на стабилизацию ситуации с ценами на газ после запуска «Северного потока — 2» и поставок топлива в Европу.

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