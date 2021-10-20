Путин заявил об отсутствии интереса России в росте цен на газ в Европе

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Российский лидер Владимир Путин в рамках совещания с членами правительства заявил, что Россия не заинтересована в росте цен на газ в Европе.
Путин заявил об отсутствии интереса России в росте цен на газ в Европе
  • AP

«Мы не заинтересованы в бесконечном росте цен на энергоресурсы, в том числе и на газ», — сказал Путин.

Он пояснил, что «если будет снижение потребления, то это отразится и на российских добывающих компаниях», в том числе и на «Газпроме».

По его словам, сокращение угольной и атомной генерации в некоторых странах, достаточно холодная зима прошлого года, недостаток ветровой генерации привели к дефицитам и недозакачке в подземные хранилища газа.

«Это вызывает нервозность на рынке», — добавил российский президент.

По словам Путина, в дальнейшем «это будет иметь свои последствия», которые в конечном счёте отразятся на людях и росте цен на товары.

Ранее вице-премьер Александр Новак назвал напряжённой ситуацию на энергетическом рынке.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила сильную зависимость от импорта газа, так как цена газа в Европе превысила $1150 за 1 тыс. кубометров.

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