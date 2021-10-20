В Евросоюзе отметили сильную зависимость от импорта газа

Евросоюз слишком сильно зависит от импорта газа, для решения проблемы следует увеличивать число его поставщиков. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Европа сейчас слишком зависит от газа, и она слишком зависит от его импорта», — приводит РИА Новости слова фон дер Ляйен.

Она отметила, что «диверсификация поставщиков газа» может стать решением проблемы.

Глава Еврокомиссии добавила, что «Газпром» выполняет все долгосрочные контракты с ЕС.

Ранее сообщалось, что цена газа в Европе превысила $1150 за 1 тыс. куб. м.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия выполняет свои договорные обязательства и не имеет отношения к энергетическому кризису в Европейском союзе.