В Евросоюзе отметили сильную зависимость от импорта газа

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Евросоюз слишком сильно зависит от импорта газа, для решения проблемы следует увеличивать число его поставщиков. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В Евросоюзе отметили сильную зависимость от импорта газа
  • AP

«Европа сейчас слишком зависит от газа, и она слишком зависит от его импорта», — приводит РИА Новости слова фон дер Ляйен.

Она отметила, что «диверсификация поставщиков газа» может стать решением проблемы.

Глава Еврокомиссии добавила, что «Газпром» выполняет все долгосрочные контракты с ЕС.

Ранее сообщалось, что цена газа в Европе превысила $1150 за 1 тыс. куб. м.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия выполняет свои договорные обязательства и не имеет отношения к энергетическому кризису в Европейском союзе.

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