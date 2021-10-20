Цена газа в Европе превысила $1150 за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE поднялась выше $1150 за 1 тыс. куб. м.

Как пишет ТАСС, об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах к настоящему моменту выросла до $1155,4 за 1 тыс. куб. м.

Ранее шведский парламентарий Ханс Валльмарк выразил мнение, что цены на газ в Европе выросли в том числе из-за «влияния», которое «Газпром» якобы оказывает на энергетический рынок.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия выполняет свои договорные обязательства и не имеет отношения к энергетическому кризису в Европейском союзе.