Чижов опроверг влияние России на энергетический кризис в Европе

Россия выполняет свои договорные обязательства и не имеет отношения к энергетическому кризису в Европейском союзе. Об этом заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

«Россия не имеет к этому (энергетическому кризису в ЕС. — RT) прямого отношения. Никто не оспаривает факт, что Россия выполняет свои договорные обязательства», — цитирует Чижова РИА Новости.

По его словам, Россия не возражает поставить больше газа Европе, но для этого должны поступить заявки от конкретных потребителей.

«Россия не против дать больше, но для этого должны к поставщикам, то есть к тому же «Газпрому», обратиться не с трибун парламентов, не со страниц газет, а должны (обратиться. — RT) конкретные покупатели, которые предоставили бы определённые заявки по соответствующим ценам», — пояснил Чижов.

Ранее президент России Владимир Путин назвал дефицит электроэнергии причиной повышения цен на газ в Европе.