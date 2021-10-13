«Понадеялись на невидимую руку рынка»: Путин назвал причины повышения цен на газ в Европе

Причиной резкого роста цен на газ в Европе стал дефицит электроэнергии, заявил Владимир Путин в ходе пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя». Как отметил президент, наблюдаемый кризис связан с тем, что на протяжении последних десяти лет в европейскую энергетику закладывались системные изъяны. В частности, власти ЕС сделали ставку на возобновляемые источники энергии и перешли на биржевое ценообразование в газовой отрасли. Россия при этом не пытается использовать сложившуюся ситуацию в своих целях и продолжает стабильно поставлять топливо в Европу, отметил Путин. Более того, по его словам, Москва готова дополнительно увеличить экспорт сырья, если европейские партнёры об этом попросят.

Рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии в странах региона, а не наоборот. На это в среду, 13 октября, обратил внимание Владимир Путин в ходе пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя».

Как отметил глава государства, за последние десять лет доля возобновляемых источников энергии в энергобалансе Европы резко выросла и стала играть значимую роль. Отличительной чертой этого сектора президент назвал непостоянство выработки электроэнергии, поскольку в случае неблагоприятных погодных условий могут случаться серьёзные провалы генерации.

«Именно это и произошло в нынешнем году, когда из-за снижения выработки на ветряных электростанциях на европейском рынке сложился дефицит электроэнергии. Цены на неё подскочили, что стало спусковым крючком, триггером и для роста газовых котировок на спотовом рынке», — объяснил Путин.

По его словам, на протяжении последнего десятилетия «шаг за шагом в европейскую энергетику закладывались системные изъяны», которые сейчас привели к масштабному кризису регионального рынка. Президент подчеркнул, что, пока на ведущих позициях была атомная и газовая генерация, подобных ситуаций не происходило.

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«Что важно: потребление газа зависит от сезона. Летом его запасы традиционно восполняются перед зимним периодом. Однако в этом году даже после холодной зимы в Европе многие страны не стали этого делать, понадеялись на спотовые поставки газа, на так называемую невидимую руку рынка. Тем самым в условиях ажиотажного спроса ещё сильнее подстегнули цены наверх», — добавил Путин.

Напомним, с начала 2021 года цены на газ в Европе увеличились более чем в пять раз и сейчас составляют около €94 за МВт⋅ч, или $1,1 тыс. за 1 тыс. кубометров. При этом в начале октября стоимость топлива ненадолго приближалась к отметке $2 тыс. — впервые за всё время наблюдений.

Как отметил в беседе с RT аналитик ФГ «Финам» Алексей Коренев, традиционно цены на газ были привязаны к котировкам нефти. Однако европейские страны долго призывали к тому, чтобы стоимость топлива формировалась по биржевому принципу независимо от ситуации на нефтяном рынке.

«Газпром» много раз пытался в суде оспорить такое ценообразование, но Европа отстояла газовую директиву и всё же настояла на том, чтобы цены формировались на основе биржевых принципов. Теперь мы видим последствия этого выбора», — рассказал эксперт.

Помимо того что биржевые цены в принципе подвержены резким колебаниям, ситуацию дополнительно усугубляют действия спекулянтов. Таким мнением в беседе с RT поделился исполнительный директор Российского национального комитета Мирового энергетического совета Алексей Господарёв.

Господарёв о рисках биржевого ценообразования на рынке газа

Тарифный взлёт

По мнению Владимира Путина, в России подобные проблемы сегодня «невозможно представить». Он пояснил, что долгосрочный подход к развитию топливно-энергетического комплекса позволяет обеспечивать цены на электроэнергию для населения и компаний на самом низком уровне в Европе.

В частности, российский лидер уточнил, что в России средняя цена электроэнергии в пересчёте на евро составляет около €20 за МВт⋅ч. В то же время, например, в Литве вынуждены платить €256, в Германии и Франции — €300, а в Великобритании — €320.

«Рост тарифов в нашей стране ограничен и чётко регулируется в отличие от европейских стран, где из-за увеличения стоимости выработки электроэнергии тарифы на жилищно-коммунальное хозяйство, например, в последнее время поднимаются едва ли не ежемесячно», — добавил Путин.

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В текущих условиях Европа рискует столкнуться с разгоном инфляции, что может отразиться на всей экономике региона. Об этом в разговоре с RT рассказала директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова.

«Мы уже являемся свидетелями остановок работы целого ряда производств. Наблюдаемый рост цен на электроэнергию приведёт к пересмотру ценников практически на все группы товаров, в результате негативное влияние распространится и на ВВП. Однако сила этого эффекта будет зависеть от того, как долго продержатся такие высокие газовые котировки», — отметила Белова.

В ожидании просьбы

Напомним, в сентябре европейские политики попытались возложить ответственность за подорожание газа на Россию. Так, группа депутатов Европарламента призвала расследовать действия «Газпрома», которые якобы могли привести к подобному ценовому скачку. Позже в американском конгрессе также обвинили Москву в манипулировании газовым рынком Европы и использовании текущей ситуации в своих целях.

Владимир Путин назвал подобные заявления «политически мотивированной болтовнёй». Он добавил, что Москва даже в самые сложные периоды холодной войны полностью исполняла свои контрактные обязательства и поставляла газ в Европу.

«Мы увеличиваем поставки в Европу даже в сложных для нас самих сегодняшних условиях. «Газпром» увеличил поставки газа в Европу где-то на 10%, а с учётом СПГ поставки газа в Европу увеличились на 15%, и мы готовы это делать дальше», — сказал президент.

Более того, глава государства заявил о готовности дополнительно увеличить экспорт газа, если об этом попросят сами европейцы. По его словам, российские компании никогда не отказывали зарубежным партнёрам в их просьбах о поставках сырья сверх имеющихся контрактов.

«Если нас просят увеличить (поставки газа. — RT) ещё — мы готовы увеличить ещё. Мы увеличиваем настолько, насколько нас просят наши партнёры. Нет ни одного отказа. Ни одного», — подчеркнул Путин.

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Как отметил в разговоре с RT начальник управления персонального брокерского обслуживания «БКС Мир инвестиций» Сергей Кучин, сейчас европейские власти только начинают предлагать меры для выхода из газового кризиса. В частности, политики сосредоточились на ядерной энергетике, однако это может стать решением проблемы только в долгосрочной перспективе, считает эксперт. На этом фоне, как полагает специалист, уже в ближайшее время страны ЕС могут обратиться к России с официальной просьбой нарастить поставки.

«Без российского газа Европа сейчас не справится. При этом, по нашим оценкам, высокие цены на топливо сохранятся до весны 2022 года, если зима не будет очень холодной», — заключил Кучин.