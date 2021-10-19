В Швеции заявили о связи роста цен на газ в Европе с «влиянием» «Газпрома» на энергорынок
В последние недели цены на газ в Европе резко выросли, напомнил Валльмарк. Это, в свою очередь, сказалось на ценах на энергоносители, в том числе в самой Швеции.
Также депутат риксдага отметил, что ЕС всё чаще выступает «против хаоса на рынке», который якобы возникает тогда, когда один и тот же поставщик является игроком, контролирующим как саму добычу газа, так и сеть трубопроводов и запасы горючего.
«Это обстоятельство может быть использовано в различных целях, включая оказание влияния на рынок. Типичный пример — это «Газпром», — заявил парламентарий.
На этом фоне Валльмарк поинтересовался, не намерен ли Игеман приложить усилия, чтобы склонить ЕС к принятию мер, направленных на то, чтобы рост цен на газ в Европе не происходил из-за «влияния» на рынок таких компаний, как российский «Газпром».
Ранее заместитель главы Европейской комиссии Франс Тиммерманс заявил, что компания «Газпром» полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в ЕС и не занимается манипулированием ценами на газовом рынке.
Со своей стороны, президент России Владимир Путин выразил мнение, что увеличение поставок по газопроводу «Северный поток — 2» могло бы снизить напряжённость на европейском рынке газа.