Новак: «Северный поток — 2» может помочь стабилизировать энергетический рынок Европы

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Российский вице-премьер Александр Новак выразил уверенность в том, что ввод газопровода «Северный поток — 2» в эксплуатацию может помочь стабилизации европейского энергетического рынка.
Новак: «Северный поток — 2» может помочь стабилизировать энергетический рынок Европы
  • РИА Новости

«Ввод новой инфраструктуры, в том числе и построенного «Северного потока — 2» — это, безусловно, один из факторов, который может помочь в этой ситуации быстрее справиться», — сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Ранее Александр Новак, объясняя причины роста цен на газ в Европе, напомнил, что на цены влияет ряд спекулятивных факторов, когда трейдеры «разгоняют» их.

Более того, поставки СПГ в Европу сократились, потому что поставщики смогли добиться более высоких цен в государствах Азии и вместо Европы стали поставлять его туда, отметил он.

Также президент России Владимир Путин выразил мнение, что увеличение поставок по газопроводу «Северный поток — 2» могло бы снизить напряжённость на европейском рынке газа.

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