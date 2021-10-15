Новак объяснил рост цен на газ в Европе

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Вице-премьер России Александр Новак в интервью Business FM в рамках Российской энергетической недели объяснил рост цен на газ в Европе.
Новак объяснил рост цен на газ в Европе
  • РИА Новости

Он отметил, что на цены в том числе влияет ряд спекулятивных факторов, когда трейдеры «разгоняют» их. По его мнению, цена даже с учётом сегодняшних балансов является неадекватной.

При этом Новак отметил, что исходит из того, что европейский рынок сегодня обеспечен газом в полном объёме.

Вице-премьер обратил внимание на то, что газ даже частично закачивается в подземные хранилища (ПХГ). 

Новак добавил, что есть проблема, связанная с тем, что заполненность газовых хранилищ находится на минимальном уровне за последние пять лет и составляет примерно 74%. Он рассказал, что обычно этот уровень выше: 85—90%.

«Это, конечно, вызывает у участников рынка опасения, [есть] риски — в результате, как обычно, на рынке реагируют, возрастают цены», — заявил он.

Вице-премьер добавил, что причинами этого являются экономические и управленческие ошибки.

Ранее цены на газ в Европе установились на уровне $1157,5 за 1 тыс. кубометров. 

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