В бундестаге заявили о наличии ряда причин роста цен на газ в Европе

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Рост цен на газ в Европе обусловлен разными факторами, в числе которых сокращение поставок СПГ в Европейский регион и увеличение — в страны Азии, заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
В бундестаге заявили о наличии ряда причин роста цен на газ в Европе
  • Reuters

«После необычно долгой отопительной фазы прошлой зимой газохранилища в ЕС опустели. Сюда добавляется то, что поставки СПГ в Европу сократились, поскольку поставщики газа смогли добиться более высоких цен в государствах Азии и вместо Европы стали поставлять туда», — сказал он в комментарии ТАСС.

Немецкий депутат отметил, что на подорожание также влияет налог на выбросы CO₂, а спрос на газ снова возрос с учётом восстановления экономики после кризиса, вызванного распространением COVID-19.

«В глобальном масштабе растёт и значение природного газа для производства энергии. Все эти факторы спроса и предложения привели к значительному повышению цены на газ за короткий промежуток времени», — утверждает Эрнст.

По данным биржи ICE Futures на 14 октября, цены на газ в Европе установились на уровне $1157,5 за 1 тыс. кубометров.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что увеличение поставок по газопроводу «Северный поток — 2» могло бы снизить напряжённость на европейском рынке газа.

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