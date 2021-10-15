В ЕК заявили о выполнении Россией контрактов на поставку газа
- Reuters
«Россия выполняет свои договоры по поставкам газа, у нас нет причины считать, что она оказывает давление на газовый рынок и им манипулирует. Но спрос на газ на мировом уровне огромен», — цитирует ТАСС Тиммерманса.
По его словам, «есть проблемы в Китае, и Россия старается доставить максимальное количество газа в том числе и туда».
Как подчеркнул замглавы ЕК, «нет причин считать, что Россия манипулирует рынком газа».
Ранее вице-премьер России Александр Новак в интервью Business FM в рамках Российской энергетической недели объяснил рост цен на газ в Европе.