В ЕК заявили о выполнении Россией контрактов на поставку газа

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Компания «Газпром» полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в ЕС и не занимается манипулированием ценами на газовом рынке. Об этом заявил заместитель главы Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс.
В ЕК заявили о выполнении Россией контрактов на поставку газа
  • Reuters

«Россия выполняет свои договоры по поставкам газа, у нас нет причины считать, что она оказывает давление на газовый рынок и им манипулирует. Но спрос на газ на мировом уровне огромен», — цитирует ТАСС Тиммерманса.

По его словам, «есть проблемы в Китае, и Россия старается доставить максимальное количество газа в том числе и туда».

Как подчеркнул замглавы ЕК, «нет причин считать, что Россия манипулирует рынком газа».

Ранее вице-премьер России Александр Новак в интервью Business FM в рамках Российской энергетической недели объяснил рост цен на газ в Европе.

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