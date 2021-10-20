Новак назвал напряжённой ситуацию на энергетическом рынке

Вице-премьер Александр Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным прокомментировал обстановку на энергетическом рынке. По его словам, из-за высоких цен на газ ситуация на мировом рынке остаётся напряжённой.

«На газовом рынке сохраняется напряжённая ситуация. Это связано с тем, что на высоком уровне сохраняются цены на газ», — заявил Новак.

С начала 2021 года цены на газ выросли примерно в 3,5 раза, пояснил Новак.

«В то же время мы наблюдаем рост цен на другие энергоносители. Цены на уголь по сравнению с предыдущим годом выросли в три-четыре раза, до $160—200 за тонну», — заключил вице-премьер.

Цена газа в Европе превысила $1150 за 1 тыс. кубометров.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия выполняет свои договорные обязательства и не имеет отношения к энергетическому кризису в Европейском союзе.