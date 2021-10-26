В ФРГ надеются на стабилизацию цен на газ в ЕС после запуска «Северного потока — 2»

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Глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен рассчитывает на стабилизацию в ситуации с ценами на газ после запуска «Северного потока — 2» и поставок топлива в Европу.
В ФРГ надеются на стабилизацию цен на газ в ЕС после запуска «Северного потока — 2»
  • Reuters

Об этом он заявил в ходе телеконференции с инвесторами.

«Конечно, как только «Северный поток — 2» будет запущен и российский газ сможет в больших количествах поступать с российских месторождений, это стабилизирует ситуацию с предложением на рынке газа», — цитирует Мерена ТАСС.

По его словам, дополнительный газ крайне необходим для достижения «климатических целей».

Глава Wintershall Dea напомнил, что в первом полугодии 2021-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки газа из Норвегии упали.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено 10 сентября. Первую нитку заполнили техническим газом.

В начале октября в МИД России отметили, что процедуры по сертификации газопровода идут, однако трудно предвидеть, какие «юридические закорючки» могут быть использованы противниками этого проекта.

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