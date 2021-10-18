Первую нитку «Северного потока — 2» заполнили техническим газом

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Процедура по заполнению газом первой нитки газопровода «Северный поток — 2» была завершена. Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются, сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG на своём сайте.
Первую нитку «Северного потока — 2» заполнили техническим газом
  • Reuters

В сообщении компании отмечается, что, согласно плану, нитку заполнили техническим газом, объём которого составил около 177 млн куб. м.

Уточняется, что уровень давления в газопроводе составляет 103 бара. Этого достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа.

При этом на второй нитке «Северного потока — 2» проведение пусконаладочных работ продолжается.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено 10 сентября.

4 октября компания-оператор Nord Stream 2 AG начала заполнение газом первой нитки газопровода.

Глава комитета немецкого бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст выразил мнение, что скорейший запуск газопровода «Северный поток — 2» смог бы оказать влияние на снижение цен на газ в Европе.

В октябре лидер инвестиционного сообщества Angry Bonds, независимый экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации на глобальном рынке энергоресурсов.

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