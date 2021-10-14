В ФРГ заявили, что «Северный поток — 2» мог бы привести к снижению цен на газ в Европе

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Глава комитета немецкого бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что скорейший запуск газопровода «Северный поток — 2» смог бы повлиять на снижение цен на газ в Европе.
В ФРГ заявили, что «Северный поток — 2» мог бы привести к снижению цен на газ в Европе
  • AP

«Быстрый ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» наверняка может привести к увеличению предложения на европейском газовом рынке и тем самым способствовать снижению цен», — сказал немецкий депутат в комментарии ТАСС.

По данным биржи ICE Futures на 14 октября, цены на газ в Европе установились на уровне $1157,5 за 1 тыс. кубометров.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что увеличение поставок по газопроводу «Северный поток — 2» могло бы снизить напряжённость на европейском рынке газа.

В октябре лидер инвестиционного сообщества Angry Bonds, независимый экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации на глобальном рынке энергоресурсов.

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