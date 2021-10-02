В Москве не исключили новых «юридических закорючек» от противников «Северного потока — 2»

Процедуры по сертификации «Северного потока — 2» идут, однако трудно предвидеть, какие «юридические закорючки» могут быть использованы противниками этого проекта, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

«Процедуры идут, они достаточно сложные, и ещё трудно сказать, какие юридические закорючки могут быть использованы противниками этого проекта. Но ещё раз подчеркну: все необходимые шаги, в том числе в правовой области, были сделаны, и мы твёрдо рассчитываем на то, что этот проект осуществится», — сказал замминистра РИА Новости.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено 10 сентября.

Глава концерна Uniper Клаус-Дитер Маубах выразил мнение, что сертификация трубопровода «завершится поздно».

22 сентября польская нефтегазовая государственная компания PGNiG получила право на участие в процедуре сертификации Федеральным сетевым агентством Германии оператора «Северного потока — 2».

Как считают в PGNiG, оператор Nord Stream 2 AG не соответствует предъявляемым требованиям.