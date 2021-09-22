Польская PGNiG получила право участвовать в сертификации оператора «Северного потока — 2»
- Reuters
В заявлении главы польской компании Павла Маевского утверждается, что заявка на «сертификацию по модели ITO», поданная компанией Nord Stream 2 AG, «показывает, что швейцарская компания по-прежнему стремится получить регуляторные привилегии».
«В процессе сертификации мы будем стремиться к тому, чтобы владелец «Северного потока — 2» не смог избежать применения требований о разделении собственности, доступе третьих сторон и прозрачных тарифах, которые учитывают стоимость всего трубопровода», — приводит его слова пресс-служба компании.
Также PGNiG намерена доказывать, что Nord Stream 2 AG «не соответствует по форме и существу требованиям к оператору трубопровода».
В частности, это касается «безопасности поставок и корпоративной структуры компании», сказал Маевский.
Строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено утром 10 сентября. После этого немецкое Федеральное сетевое агентство получило документы на сертификацию предприятия «Северный поток — 2» как независимого газотранспортного оператора.
В Nord Stream 2 AG заявили, что газопровод будет соответствовать всем условиям и техническим стандартам.