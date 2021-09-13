Немецкий регулятор сообщил о получении документов по «Северному потоку — 2»
- Reuters
Об этом Интерфаксу сообщил пресс-секретарь агентства Фите Вульф.
«Предприятие предоставило все документы, по закону на рассмотрение и принятие решения у нас есть до четырёх месяцев, затем решение должно быть передано Еврокомиссии», — сказал Вульф.
Он подчеркнул, что речь не идёт о запуске газопровода — лишь о его сертификации и соответствии нормам газовой директивы ЕС.
Строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено в 08:45 мск 10 сентября.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сроки коммерческих поставок газа через «Северный поток — 2» зависят от позиции немецкого регулятора.