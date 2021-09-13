Немецкий регулятор сообщил о получении документов по «Северному потоку — 2»

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Немецкое Федеральное сетевое агентство получило документы на сертификацию предприятия «Северный поток — 2» как независимого газотранспортного оператора.
Немецкий регулятор сообщил о получении документов по «Северному потоку — 2»
  • Reuters

Об этом Интерфаксу сообщил пресс-секретарь агентства Фите Вульф.

«Предприятие предоставило все документы, по закону на рассмотрение и принятие решения у нас есть до четырёх месяцев, затем решение должно быть передано Еврокомиссии», — сказал Вульф.

Он подчеркнул, что речь не идёт о запуске газопровода — лишь о его сертификации и соответствии нормам газовой директивы ЕС.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено в 08:45 мск 10 сентября.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сроки коммерческих поставок газа через «Северный поток — 2» зависят от позиции немецкого регулятора.

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