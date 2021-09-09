Захарова рассказала о ситуации с поставками газа через «Северный поток — 2»

Сроки коммерческих поставок газа через «Северный поток — 2» зависят от позиции немецкого регулятора, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Российский дипломат в ходе регулярного брифинга напомнила, что, по подтверждению представителей «Газпрома», первые поставки газа на европейский рынок могут быть произведены до конца текущего года.

«Сроки коммерческих поставок зависят от позиции немецкого регулятора. Мы рассчитываем, что миллионы европейских потребителей уже в ближайшее время смогут получать российский газ по кратчайшему, наиболее экономичному и экологичному маршруту», — подчеркнула Захарова.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире Первого канала ранее выразил уверенность в том, что никто теперь не будет слушать утверждения об «опасности» «Северного потока — 2».