В Кремле высказались о реализации «Северного потока — 2»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире Первого канала высказался о строительстве газопровода «Северный поток — 2».

«Сейчас мы знаем, что уже проект в завершающей стадии. Мы надеемся, что уже ничто и никто не сможет помешать вводу этого крупного инфраструктурного объекта в строй», — цитирует его ТАСС.

Также он выразил уверенность, что никто теперь не будет слушать утверждения об «опасности» «Северного потока — 2».

«Что касается этих предупреждений украинцам, европейцам о том, что это чрезвычайно опасный проект и так далее: на фоне нынешних цен на газ, нынешней катастрофической ситуации с заполненностью подземных газовых хранилищ, наверное, вряд ли кто-то готов прислушиваться к этим воплям», — отметил Песков.

Ранее специалисты трубоукладочной баржи «Фортуна» осуществили сварку последней трубы второй нитки газопровода «Северный поток — 2» в Балтийском море.