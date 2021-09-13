В Nord Stream 2 высказались о сертификации «Северного потока — 2»

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Компания Nord Stream 2 AG сообщила, что газопровод «Северный поток — 2» будет соответствовать всем условиям и техническим стандартам.
В Nord Stream 2 высказались о сертификации «Северного потока — 2»
  • Reuters

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Nord Stream 2 AG. 

«Nord Stream 2 не комментирует продолжающиеся процедуры. Проект будет соответствовать всем условиям разрешений и техническим стандартам. О дальнейших шагах мы сообщим дополнительно», — отметили в компании.

Ранее немецкое Федеральное сетевое агентство получило документы на сертификацию предприятия «Северный поток — 2» как независимого газотранспортного оператора.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено в 08:45 мск 10 сентября.

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