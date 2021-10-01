Глава Uniper не рассчитывает на быструю сертификацию «Северного потока — 2»

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Глава Uniper Клаус-Дитер Маубах заявил, что не рассчитывает на быструю сертификацию газопровода «Северный поток — 2».
Глава Uniper не рассчитывает на быструю сертификацию «Северного потока — 2»
  • Reuters

Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt.

«Сертификация трубопровода, насколько я знаю, завершится так поздно, что он, скорее всего, не сможет помочь нам этой зимой», — пояснил Маубах. 

По его словам, процедура получения всех необходимых разрешений вряд ли будет быстрой.

Ранее Клаус-Дитер Маубах, выступая на годовом собрании Международного делового конгресса, прокомментировал завершение строительства «Северного потока — 2».

Строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено в 08:45 мск 10 сентября.

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