Глава Uniper не рассчитывает на быструю сертификацию «Северного потока — 2»
- Reuters
Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt.
«Сертификация трубопровода, насколько я знаю, завершится так поздно, что он, скорее всего, не сможет помочь нам этой зимой», — пояснил Маубах.
По его словам, процедура получения всех необходимых разрешений вряд ли будет быстрой.
Ранее Клаус-Дитер Маубах, выступая на годовом собрании Международного делового конгресса, прокомментировал завершение строительства «Северного потока — 2».
Строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено в 08:45 мск 10 сентября.