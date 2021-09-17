Глава Uniper прокомментировал завершение строительства «Северного потока — 2»

Глава концерна Uniper Клаус-Дитер Маубах, выступая на годовом собрании Международного делового конгресса, прокомментировал завершение строительства «Северного потока — 2».

«Хотел бы поздравить компанию «Газпром» и Nord Stream 2 AG с завершением «Северного потока — 2», — цитирует ТАСС Маубаха.

По его словам, «это, безусловно, замечательные новости».

«Я искренне поздравляю всех участников. Технически проект завершён, и, если позволите, хотел бы добавить, что время завершения выбрано просто идеально», — добавил он.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено в 08:45 мск 10 сентября.