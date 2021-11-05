Кулеба обвинил Россию в «ограничении» экспорта газа в ЕС

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Москва «ограничивает» экспорт газа в ЕС для создания энергетического кризиса.

«Давайте называть вещи своими именами. Россия ограничивает экспорт, чтобы ещё больше поднять цены на газ, создать энергетический кризис и оправдать запуск «Северного потока — 2», — приводит его слова РИА Новости.

По мнению украинского дипломата, дефицит газа на европейском рынке говорит о том, что дополнительные маршруты не являются гарантией дополнительных поставок топлива в ЕС.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не видит свидетельств манипулирования ценами на энергоносители со стороны России. В Госдепе также заявили, что Россия не провоцировала газовый кризис в Европе.

В свою очередь замглавы Европейской комиссии Франс Тиммерманс в середине октября заявил, что «Газпром» полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в ЕС и не занимается манипулированием ценами на рынке.

27 октября президент России во время совещания по вопросам ресурсного потенциала Ямала попросил «Газпром» после закачки газа в российские подземные хранилища начать работу по повышению объёма газа в европейских ПХГ.