Макрон: доказательств манипулирования ценами со стороны России нет
- AP
- © Stephane de Sakutin
Об этом французский лидер заявил в интервью Financial Times.
«У меня нет доказательств манипулирования ценами, и я никого не обвиняю», — сказал он.
Макрон считает маловероятной возможность снизить цены на энергоносители — по мнению президента Франции, нужно избежать перебоев в поставках и дальнейшего роста стоимости.
Представитель Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн ранее заявил, что Россия не провоцировала газовый кризис в Европе.
По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, в Евросоюзе осведомлены о том, что Россия использует газ для сотрудничества на взаимовыгодных условиях, а не для шантажа.