Захарова: в ЕС знают, что Россия не использует газ для шантажа

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В Евросоюзе осведомлены о том, что Россия использует газ для сотрудничества на взаимовыгодных условиях, а не для шантажа, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова: в ЕС знают, что Россия не использует газ для шантажа
  • РИА Новости

Так она прокомментировала высказывание премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Москва якобы использует газ для шантажа с целью принятия членами ЕС выгодных ей решений.

«Россия использует газ не для шантажа, а для обоюдовыгодного сотрудничества, о чём прекрасно знают и в ЕС, и непосредственно в Польше», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Российский дипломат также заявила, что на слова польского премьера об угрозе «третьей мировой» из-за планов урезать финансирование из фондов ЕС уже отреагировал его коллега из Бельгии Александр Де Кро.

«Бельгийский премьер уже ответил, что авторы такого рода высказываний играют с огнём, выходя на путь войны с европейскими партнёрами, только чтобы выиграть что-то в национальных и внутрикоалиционных спорах», — отметила Захарова.

Представитель Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн ранее заявил, что Россия не провоцировала газовый кризис в Европе.

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