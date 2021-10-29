В Госдепе заявили, что Россия не провоцировала газовый кризис в Европе

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Представитель Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Россия не провоцировала газовый кризис в Европе.
В Госдепе заявили, что Россия не провоцировала газовый кризис в Европе
  • AFP

«Давайте говорить прямо: Россия не спровоцировала газовый кризис в Европе. Он случился вследствие различных факторов, часть из которых никто не мог проконтролировать», — цитирует его слова РИА Новости.

Также он заявил, что Россия не предприняла шагов по предотвращению или смягчению энергетического кризиса в Европе.

Фьючерсная цена на газ в Европе в ходе торгов 28 октября опустилась ниже $900 за 1 тыс. кубометров впервые с 27 сентября. 

Издание The Economist считает, что Европе необходимо искать альтернативу поставкам российского газа. Одним из вариантов журнал считает азербайджанский газ.

В Министерстве экономики и энергетики Германии отмечали, что «Северный поток — 2» предоставляет больше возможностей для транспортировки газа в Европу.

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