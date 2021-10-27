Минэкономики ФРГ оценило предоставляемые «Северным потоком — 2» возможности

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В Министерстве экономики и энергетики Германии заявили, что газопровод «Северный поток — 2» предоставляет больше возможностей для транспортировки газа в Европу.
Минэкономики ФРГ оценило предоставляемые «Северным потоком — 2» возможности
  • Reuters

«Для обеспечения безопасности поставок в ЕС и страны-члены трубопровод «Северный поток — 2» представляет собой новую и дополнительную пропускную способность для импорта природного газа», — приводит РИА Новости сообщение министерства. 

В заявлении немецкого ведомства отмечается, что благодаря газопроводу появляются новые возможности для транспортировки газа «в периоды высокого спроса или когда ведутся строительные работы на других трубопроводах».

Ранее Минэкономики Германии заявило, что сертификация газопровода «Северный поток — 2» не создаст угрозы поставкам газа в ФРГ.

В бундестаге выступили за скорейший ввод в эксплуатацию трубопровода в связи с высоким спросом на газ.

В середине октября первую нитку магистрали заполнили техническим газом, объём которого составил около 177 млн куб. м.

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