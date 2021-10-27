«Не ставит под угрозу безопасность поставок газа в ЕС»: в Германии высказались о сертификации «Северного потока — 2»

Министерство экономики Германии заявило, что сертификация газопровода «Северный поток — 2» не создаст угрозы поставкам газа в ФРГ. Об этом сообщается по итогам проведённого ведомством анализа, которому предшествовали консультации с соседями из стран Евросоюза. Между тем Украина предложила продлить контракт на транзит российского газа, не дожидаясь окончания соглашения в 2024 году.

В Министерстве экономики Германии заявили, что сертификация газопровода «Северный поток — 2» не создаст угрозы поставкам газа в ФРГ.

В своём анализе ведомство пришло к выводу, что выдача сертификата «не ставит под угрозу безопасность поставок газа в Германию и Европейский союз». В немецком Минэкономики отметили, что анализу предшествовали консультации с соседями из стран ЕС. Согласно заявлению, возможность принять участие в консультациях была предоставлена Эстонии, Италии, Латвии, Литве, Австрии, Польше, Словакии, Чехии и Венгрии.

Вместе с тем министерство продолжит процесс сертификации и изучит другие юридически необходимые нормативные условия, говорится в заявлении.

Ранее в бундестаге выступили за скорейший ввод в эксплуатацию трубопровода в связи с высоким спросом на газ.

Напомним, что строительство «Северного потока — 2» было окончательно завершено 10 сентября. Газовая магистраль идёт из России в Германию через Балтийское море, исключительные экономические зоны и территориальные воды ФРГ, Дании, РФ, Финляндии и Швеции. В середине октября первую нитку магистрали заполнили техническим газом, объём которого составил около 177 млн куб. м.

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Ранее глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен в ходе телеконференции с инвесторами заявил, что рассчитывает на стабилизацию в ситуации с ценами на газ после запуска «Северного потока — 2» и поставок топлива в Европу.

«Конечно, как только «Северный поток — 2» будет запущен и российский газ сможет в больших количествах поступать с российских месторождений, это стабилизирует ситуацию с предложением на рынке газа», — цитирует Мерена ТАСС. По его словам, дополнительный газ крайне необходим для достижения «климатических целей».

Днём ранее посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр заявил, что сертификация газопровода «Северный поток — 2» должна пройти «легитимно и чисто» для его ввода в эксплуатацию. По его словам, с технической точки зрения «Северный поток — 2» достроен, сейчас стоит вопрос сертификации магистрали.

«Когда процедура будет пройдена, тогда можно будет говорить о приёме «Северного потока — 2» в эксплуатацию», — сказал посол в ответ на вопрос, когда регулятор Германии разрешит поставки по «Северному потоку — 2».

Транзит российского газа через Украину

В то же время глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что украинская сторона предложила России продлить контракт на транзит газа.

Напомним, что между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» 30 декабря 2019 года был заключён контракт на транзит российского газа. Соглашение действует до 2024 года.

«Мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт — не дожидаясь 2024 года. Возможность есть», — сказал он в интервью ТСН. По словам Макогона, Россия пока не ответила на это предложение.

Отметим, что ранее «Оператор ГТС Украины» подал заявку германскому энергетическому регулятору на участие в процедуре сертификации «Северного потока — 2».

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Макогон добавил, что украинская сторона готова «хоть сегодня» подписать контракт на следующие 10—15 лет с объёмами транзита не менее 45 млрд куб. м газа в год.

Кроме того, Макогон отметил, что к настоящему времени украинская газотранспортная система (ГТС) потеряла около 4,5 млрд куб. м от газового договора России и Венгрии. 1 октября начало действовать новое долгосрочное соглашение о поставках газа, заключённое между Москвой и Будапештом.

«Мы потеряли около 4,5 млрд куб. м транзита точно, а есть риск потери вплоть до 10 млрд куб. м в этом направлении. И под угрозой возможность импорта газа виртуальным реверсом из Венгрии», — сказал Макогон в интервью ТСН.

Напомним, в октябре Владимир Путин высказался о перспективах увеличения объёмов прокачки газа через украинскую территорию. По его словам, это возможно при соблюдении экономических и технологических условий. Вместе с тем российский лидер предупредил, что дальнейшее повышение объёма поставок сопряжено с рисками на фоне износа ГТС Украины. Президент привёл данные, согласно которым этот показатель превышает 80%.

«Нам все намекают: увеличьте ещё поставки через Украину. Опасно увеличивать! Там десятилетиями не ремонтировалась ГТС. Там, может быть, если давление увеличишь, она лопнет вообще. Европа совсем лишится этого маршрута», — отметил президент в ходе выступления на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».