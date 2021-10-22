Аналитик прокомментировал слова Зеленского о предложенной «Газпрому» скидке на транзит

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что украинский президент Владимир Зеленский предложил «Газпрому» скидку на транзит газа сверх контракта.

«Газпрому» качать сверх контракта через Украину невыгодно, так как там включается повышающий коэффициент. Он периодически это делал, но сейчас появляется возможность запустить «Северный поток — 2» и качать значительно выгоднее для себя… Украина понимает, что вот-вот будет запущен «Северный поток — 2», что Европа склонна к сотрудничеству, так как ей самой нужен газ», — рассказал аналитик.

По его словам, украинская сторона «пытается из последних сил цепляться за возможность пустить дополнительные объёмы именно через себя» и «даже заявляет о том, что даст скидку».

«Раньше Украина пыталась сохранить транзит только угрозами и обвинениями. Теперь до неё наконец дошло, что надо конкурировать за транзит. Но, с другой стороны, это незаконно. Они не могут дать скидку на транзит дополнительных объёмов, потому что в контракте между «Газпромом» и оператором ГТС это не прописано», — рассказал аналитик.

Он отметил, что в контракте, «наоборот, прописан повышающий коэффициент за прокачку сверх транзита», а «как это всё оформить, совершенно непонятно».

К тому же, по мнению Юшкова, при прокачке дополнительных объёмов есть риск повреждения украинского трубопровода.

«Труба старая, и что может произойти — непонятно. И именно сейчас рисковать не хочется, потому что если сейчас хоть один газопровод сломается, то будет ещё хуже. Тогда мы лишимся возможности прокачивать даже те объёмы, которые сейчас прокачиваются. Не говоря уже о том, что не будет возможности дополнительной прокачки. Поэтому вопрос в том, стоит ли сейчас так рисковать», — заключил собеседник RT.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Зеленский предложил «Газпрому» скидку на транзит газа сверх контракта.

Украинский лидер добавил, что страна предлагает дополнительные возможности по транзиту всем странам.