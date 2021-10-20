Оператор ГТС Украины подал заявку на участие в сертификации «Северного потока — 2»

Оператор ГТС Украины подал заявку германскому энергетическому регулятору на участие в процедуре сертификации «Северного потока — 2».

Об этом сообщил глава ГТС Сергей Макогон.

«Оператор ГТС Украины подал заявку немецкому энергетическому регулятору Bundesnetzagentur на участие в процедуре сертификации Nord Stream 2 AG — оператора «Северного потока — 2», — написал он в Facebook.

Макогон добавил, что Украина «последовательно продолжает противостояние геополитическому проекту», его слова приводит РИА Новости.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено 10 сентября. Первую нитку заполнили техническим газом.

В начале октября в МИД России отметили, что процедуры по сертификации газопровода идут, однако трудно предвидеть, какие «юридические закорючки» могут быть использованы противниками этого проекта.

22 сентября польская нефтегазовая государственная компания PGNiG получила право на участие в процедуре сертификации Федеральным сетевым агентством Германии оператора «Северного потока — 2». Как считают в PGNiG, оператор Nord Stream 2 AG не соответствует предъявляемым требованиям.

Также заявку на участие в сертификации подал украинский «Нафтогаз».