«Нафтогаз» подал заявку на участие в сертификации оператора «Северного потока — 2»

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Компания «Нафтогаз Украины» подала заявку на участие в сертификации оператора «Северного потока — 2». Об этом заявил глава компании Юрий Витренко.
«Нафтогаз» подал заявку на участие в сертификации оператора «Северного потока — 2»
  • Reuters

«Нафтогаз» как национальная компания подала заявку на участие в процессе сертификации оператора «Северного потока — 2» перед немецким регулятором, Федеральным агентством немецких сетей», — приводит Интерфакс-Украина слова Витренко.

Глава «Нафтогаза» также отметил, что оценка решения по сертификации газопровода может занять у Еврокомиссии до четырёх месяцев.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено 10 сентября.

Ранее первую нитку «Северного потока — 2» заполнили техническим газом.

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