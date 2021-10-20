Политолог назвал трюком заявку «Оператора ГТС Украины» на сертификацию «Северного потока — 2»

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что «Оператор ГТС Украины» подал заявку германскому энергетическому регулятору на участие в процедуре сертификации «Северного потока — 2».

«В данном случае ситуация понятна: речь не идёт о какой-то объективной оценке сертификации, что принято у профессионалов. Здесь нет никаких сомнений в том, что это пропагандистский трюк. Это давление на немецкую сторону, и это продолжение той абсолютно бессмысленной и вредной для экономики и народа Украины политики, которую проводит украинская элита и которая завела уже Украину в энергетический тупик», — пояснил Шаповалов.

Эксперт добавил, что реальность такова, что остановить «Северный поток — 2» украинская сторона не в состоянии.

«Более того, даже их сюзерен Вашингтон не смог остановить реализацию «Северного потока — 2», поскольку это проект, выгодный не только и не столько России, сколько Западной Европе. И в этой ситуации Украина, лидеры которой официально заявляют о своём стремлении интегрироваться в состав Евросоюза, по сути, совершает политическое самоубийство в глазах европейских элит... Украина фактически продолжает загонять себя в бессмысленную и нелепую ситуацию, которая не нужна никому, кроме тех людей, которые её создают», — заключил специалист.

Ранее стало известно, что «Оператор ГТС Украины» подал заявку германскому энергетическому регулятору на участие в процедуре сертификации «Северного потока — 2».

Строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено 10 сентября. Первую нитку заполнили техническим газом.

В начале октября в МИД России отметили, что процедуры по сертификации газопровода идут, однако трудно предвидеть, какие «юридические закорючки» могут быть использованы противниками этого проекта.

22 сентября польская нефтегазовая государственная компания PGNiG получила право на участие в процедуре сертификации Федеральным сетевым агентством Германии оператора «Северного потока — 2». Как считают в PGNiG, оператор Nord Stream 2 AG не соответствует предъявляемым требованиям.