В бундестаге призвали к скорейшему запуску «Северного потока — 2»

Главы двух комитетов бундестага Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр выступили за быстрый ввод в эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2» в связи с высоким спросом на газ.

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«Высокий спрос на природный газ требует быстрого ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2», — цитирует заявление политиков Welt. Клаус Эрнст возглавляет комитет бундестага по экономике и энергетике, а Петер Рамзауэр является председателем комитета по экономическому сотрудничеству. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в декабре будет завершена технологическая работа по заполнению второй газовой трубы «Северного потока — 2». 10 сентября в компании «Газпром» сообщили, что строительство газопровода «Северный поток — 2» полностью завершено.