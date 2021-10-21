В бундестаге призвали к скорейшему запуску «Северного потока — 2»
- Reuters
- © Maxim Shemetov
«Высокий спрос на природный газ требует быстрого ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2», — цитирует заявление политиков Welt.
Клаус Эрнст возглавляет комитет бундестага по экономике и энергетике, а Петер Рамзауэр является председателем комитета по экономическому сотрудничеству.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в декабре будет завершена технологическая работа по заполнению второй газовой трубы «Северного потока — 2».
10 сентября в компании «Газпром» сообщили, что строительство газопровода «Северный поток — 2» полностью завершено.