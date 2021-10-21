Путин рассказал, когда будет заполнена газом вторая нитка «Северного потока — 2»

Президент России Владимир Путин заявил, что вторая нитка трубопровода «Северный поток — 2» будет заполнена газом во второй половине декабря.

Он отметил, что первая труба газопровода уже заполнена газом.

«До конца текущего года — в середине, в конце декабря — будет завершена технологическая работа по заполнению второй газовой трубы «Северного потока — 2», — сказал президент в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Также Путин высказался об экологичности газопровода «Северный поток — 2» и газотранспортной системы Украины.

10 сентября в компании «Газпром» сообщили, что строительство газопровода «Северный поток — 2» полностью завершено.