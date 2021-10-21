Путин высказался об экологичности «Северного потока — 2» и ГТС Украины

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Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» высказался об экологичности газопровода «Северный поток — 2» и газотранспортной системы Украины.
Путин высказался об экологичности «Северного потока — 2» и ГТС Украины
  • Reuters

«Наш газ — его углеродная составляющая в три раза меньше, чем у американского сжиженного природного газа. Если экологисты у нас не политические, а заботящиеся о будущем человечества — они не могут же этого не слышать. По большому счёту они должны требовать не строительства, а закрытия всех терминалов  по приёмке СПГ», — заявил он.

По его словам, аналогичная экологическая ситуация — и вокруг ГТС Украины.

«Я уже говорил: «Северный поток — 2» — это современные технологии, современные трубы, которые позволяют увеличить давление. Движение газа по дну Балтийского моря вообще без всяких выбросов происходит. Эти компрессорные станции — это же мини-заводы, которые работают тоже на газе, они тоже выбрасывают в атмосферу CO2. Так в 5,6 раза выбросов меньше, чем при транзитировании через ГТС Украины. Ну потому что она старенькая уже, с советских времён. Тогда экологисты должны сказать: «Закрыть немедленно транзит через Украину», — добавил президент России.

10 сентября в компании «Газпром» сообщили, что строительство газопровода «Северный поток — 2» полностью завершено

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