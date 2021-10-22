«Это в интересах наших европейских партнёров»: Путин назвал сроки заполнения газом второй нитки «Северного потока — 2»

Вторая нитка трубопровода «Северный поток — 2» будет заполнена газом до конца 2021 года, сообщил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». При этом поставки топлива по этой трубе начнутся, как только будет получено необходимое разрешение от немецкого регулятора. Также российский лидер допустил, что в перспективе «Талибан»* может быть на международном уровне исключён из списка террористических организаций. Помимо этого, глава государства отметил, что у власти на Украине находятся «люди крайних политических взглядов», которые опираются на «агрессивное националистическое меньшинство».

Технологическая работа по заполнению газом второй нитки «Северного потока — 2» завершится до конца года. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». При этом глава государства указал, что первая труба уже заполнена газом.

«Если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку, послезавтра начнётся поставка — 17,5 миллиарда кубических метров. До конца текущего года, в середине — в конце декабря, будет завершена технологическая работа по заполнению второй газовой трубы «Северного потока — 2». В общем объёме это 55 миллиардов кубических метров. Если иметь в виду, что дефицит на европейском рынке, по нашим подсчётам, составит 70 (миллиардов кубических метров. — RT), 55 — это прилично», — сказал Путин.

При этом он напомнил, что запуск «Северного потока — 2» в интересах не только «Газпрома», но и пяти европейских компаний.

Помимо этого, объём выбросов углекислого газа при транспортировке через «Северный поток — 2» в 5,6 раза меньше, чем через газотранспортную систему Украины, поскольку «она уже старенькая». К тому же он обратил внимание экологов на то, что углеродная составляющая российского газа в три раза меньше, чем у американского сжиженного природного газа.

«По большому счёту они должны потребовать не строительства, а закрытия всех терминалов по приёму сжиженного природного газа, — сказал Путин. — «Северный поток — 2» — это современные технологии, современные трубы, которые позволяют увеличить давление. Движение газа по дну Балтийского моря вообще без всяких выбросов происходит».

Афганистан и «Талибан»*

Ситуация в Афганистане — один из самых острых вопросов сегодняшнего дня, заметил Владимир Путин. По его словам, для России чрезвычайно важно иметь рядом со своими границами «спокойный, развивающийся Афганистан, который не является источником терроризма, радикализма всякого рода».

«Мы сейчас видим, что происходит внутри Афганистана. К сожалению, там сохраняется присутствие группировок, в том числе ИГИЛ**, есть уже жертвы среди движения «Талибан», которое в целом — мы видим эти примеры — старается как-то всё-таки избавиться от этих радикальных элементов», — заявил Путин.

Отвечая на вопрос о том, что «Талибан» признан террористической организацией в РФ, но проводит консультации в Москве, президент указал, что решение о включении «Талибана» в число террористических организаций принято на уровне ООН. По его словам, российская сторона ожидает, что ситуация будет развиваться в позитивном ключе.

«В зависимости от этого мы солидарно и будем принимать решение об исключении их из этого террористического списка, из списка террористических организаций. Мне кажется, что мы к этому подходим. И позиция России будет заключаться в том, чтобы двигаться именно в этом направлении. Но всё-таки эти решения должны быть приняты таким же образом и способом, которым они принимались раньше, когда мы это движение включали в список террористических организаций», — заметил глава государства.

Он также назвал правильным решение Джо Байдена вывести американский контингент с территории Афганистана. В то же время он призвал США и Европу не снимать с себя ответственность «за происходящие события и за будущие» на территории Афганистана, поскольку именно они заварили эту «кашу».

«И не нужно здесь задирать нос, как часто делают наши коллеги в Евросоюзе, со снобизмом посматривать на эту территорию. Они тоже несут ответственность за то, что там произошло. Так что надо включаться всем и помогать афганскому народу», — подчеркнул президент России.

Об Украине и НАТО

Говоря об Украине, Владимир Путин подчеркнул, что «люди крайних политических взглядов... на самом деле и руководят страной, вне зависимости от того, какова фамилия главы государства». По его мнению, те, кто приходил к власти на Украине с опорой на «молчаливое большинство», не смогли выполнить свои предвыборные обещания, поскольку их подавляло «агрессивное меньшинство националистическое».

«Это такой тупик. Я вообще не очень понимаю, как из него можно выйти. Посмотрим, что будет происходить на внутриполитической сцене Украины в ближайшее время. Мы со своей стороны делаем всё, что от нас зависит, для того чтобы эти отношения выстроить», — заметил российский лидер.

Также на russian.rt.com «Нужен исполнитель американской воли»: как Пентагон обещает поддержать Украину в Чёрном море и Донбассе

Наряду с этим глава государства указал, что на этом фоне НАТО приступило к «военному освоению территории» Украины, что «реально создаёт угрозу для Российской Федерации». В частности, он указал, что альянс под видом учебных центров может разместить на украинской территории всё что угодно.

«Завтра под Харьковом ракеты появятся — что нам делать-то с этим? Не мы же туда лезем со своими ракетами — к нам под нос их засовывают. Конечно, это проблема», — пояснил Путин.

Санкции

Россия вносит существенный вклад в продовольственную безопасность, увеличивая поставки на мировой рынок, отметил президент. По его словам, экспорт продовольствия уже превышает $25 млрд. В этой связи Владимир Путин поблагодарил отечественных сельхозпроизводителей, а также страны Европы.

«Мы мечтать об этом не могли. Спасибо европейцам за санкции в области сельского хозяйства. Ну, просто молодцы. За санкции вообще. Но мы ответные меры ввели, связанные с сельским хозяйством, вложили соответствующие ресурсы. Кстати говоря, не только в сельское хозяйство, но и в так называемое импортозамещение в промышленности. И надо сказать, эффект хороший. У меня было чувство тревоги, не скрою, но эффект в целом очень хороший», — заявил он.

Кроме того, президент указал, что Россия готова дальше наращивать объёмы поставок удобрений на мировые рынки, подчеркнув, что качество отечественной продукции в этом сегменте одно из лучших в мире.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.